Телескоп запечатлел столкновение двух галактик в созвездии Гидры

Как сообщает Moi-portal, специалисты Европейского космического агентства обнародовали фотоснимок, на котором изображено столкновение двух галактик, из-за чего под влиянием гравитации форма одной из них стала напоминать колибри.

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На опубликованном фотокадре, сделанном с помощью телескопа «Хаббл», показана спиральная галактика NGC 2936 в столкновении с эллиптической галактикой NGC 2937 в созвездии Гидры. Расстояние от Земли составляет 326 миллионов световых лет.

Отмечается, что данное изображение было получено еще в 2013 году, однако ученые его обнаружили только тогда, когда занимались данными телескопа «Хаббл» для каталогизации.