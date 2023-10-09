Назван способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

Отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне можно через скрытые кнопки в настройках. Как сообщает агентство «Прайм», о способе повысить уровень конфиденциальности и безопасности личных данных рассказал руководитель команды разработки суперприложения GemSpace Ваге Закарян.

© РИА Новости

Эксперт отметил, что в настройках можно отключить многие сервисы телефона, которые собирают информацию в фоновом режиме. Это полезно не только с точки зрения безопасности, но и для сокращения расхода заряда батареи.

В iPhone проверить доступ к данным можно отдельно для каждого приложения. Для этого в настройках нужно найти пункт меню «Конфиденциальность и безопасность» — там можно увидеть, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере, фото, контактам.

Кроме того, система позволяет полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях. Для этого в настройках нужно в разделе «Конфиденциальность и безопасность» нужно выбрать пункт меню «Отслеживание» и сделать неактивным пункт «Трекинг-запросы приложениями». При этом «Службы геолокации» полностью выключать не стоит, поскольку они полезны для работы приложений такси и карт.

«Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании», — отметил специалист.