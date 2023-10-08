Microsoft представит первый ИИ-чип для конкуренции с NVIDIA уже в ноябре

Компания Microsoft готовится к презентации своего первого чипа на базе искусственного интеллекта (ИИ) в следующем месяце, как сообщает издание The Information.

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Данный шаг рассматривается как попытка уменьшить зависимость компании от графических процессоров NVIDIA, которые прямо сейчас столкнулись с повышенным спросом и, как результат, дефицитом.

ИИ-чип от Microsoft, получивший кодовое имя Athena, предназначен для серверов в дата-центрах. Ожидается, что он будет конкурировать с флагманским GPU NVIDIA H100, который в настоящее время используется Microsoft и другими облачными провайдерами для работы с большими языковыми моделями и другими приложениями на базе ИИ.