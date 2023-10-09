Samsung выпустил изогнутый 55-дюймовый игровой монитор

Игровой монитор Samsung Ark G97NC уже доступен для покупки на официальном сайте Samsung в Китае. Этот монитор может похвастаться массивным 55-дюймовым 4K-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и поддержкой HDR2000, а его цена составляет 15 999 китайских юаней (около 224 тысяч рублей).

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Ключевым новшеством нового монитора Samsung является его широкоформатный 55-дюймовый изогнутый экран с кривизной 1000R. Разрешение 4K и технология Quantum Dot Mini LED в сочетании с процессором Neural Quantum Dot обеспечивают неплохой визуал.

Монитор сертифицирован на отсутствие бликов. Он также оснащен аудиосистемой с четырьмя динамиками мощностью 10 Вт и двумя сабвуферами (45 Гц-20 КГц), обеспечивающими общую мощность 60 Вт.

Samsung оптимизировала монитор для игр: частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс. Монитор также сертифицирован AMD FreeSync Premium Pro для уменьшения разрывов и замираний в быстротечных играх.

Есть HDMI 2.1 и DP 1.4-порты. Монитор поддерживает функцию многооконности, позволяя одновременно подключать до четырех источников.