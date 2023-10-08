Пользователи iPhone 15 Pro массово жалуются на быстрое выгорания экрана в новых смартфонах. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Впервые о данной проблеме во флагманском iPhone 15 Pro сообщил один из авторов портала iPhones.Ru. Спустя всего две недели после покупки на экране устройства выгорел силуэт клавиатуры. Теперь же подобные жалобы начали поступать и от других пользователей смартфонов Apple по всему миру.

Причем на ускоренное выгорание экрана жалуются владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — похожих сообщений от пользователей базовых iPhone 15 и 15 Plus пока не поступало. В некоторых случаях проблема возникает уже через несколько дней после покупки.

Причина этого явления пока неизвестна. Если проблема кроется в качестве дисплеев, это может означать серьезный аппаратный дефект, требующий замены экрана или всего устройства.