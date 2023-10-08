AnTuTu назвал самые мощные бюджетные смартфоны сентября

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности бюджетных Android-смартфонов.

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Первое место в нем занял Realme GT Neo5 SE, набравший 1,14 млн баллов. За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 7+ Gen 2. На второй позиции разместился бюджетный Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн) с аналогичным чипом. Тройку лидеров замыкает iQOO Z8 (959 тыс.) на базе чипа MediaTek Dimensity 8200.

С четвертого по шестое места оказались iQOO Neo7 SE (949 тыс.), Vivo S17 Pro (940 тыс.) и Oppo Reno 10 Pro 5G (927 тыс.), за производительность которых также отвечает MediaTek Dimensity 8200.

OnePlus Ace Racing Edition с чипом Dimensity 8100-Max набрал 888 тыс. баллов. Восьмое, девятое и десятое места распределились между Redmi K60E (885 тыс.) c Dimensity 8200, Xiaomi Civi 3 (884 тыс.) и Redmi Note 12T Pro (883 тыс.) на базе чипсета Dimensity 8200-Ultra.