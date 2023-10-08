Представлен iPhone с гербом и флагом Российской Федерации

В России представили патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ
Российский производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию iPhone под названием «Россия».
Всего в коллекцию «Россия» вошли смартфоны в трех вариантах оформления по цене от 449 до 499 тыс. руб. Каждая модель будет доступна в лимитированном экземпляре в количестве 99 штук. На выбор доступны iPhone 14 Pro и Pro Max или 15 Pro и Pro Max с памятью от 128 ГБ до 1 ТБ.
«В Caviar гордятся многовековой российской историей, традициями великой страны и ее независимостью. В честь России мы создали одноименную коллекцию, которая воплощает ее изобилие, красоту и щедрость. Телефоны из этой коллекции станут великолепным подарком тем, кто любят свою страну, кто сделал для нее много полезных и важных дел», — говорится в на сайте компании.
Модель «Флаг России» из титанового корпуса получила выгравированный по центру герб Российской Федерации, тогда как нижняя часть корпуса украшена декоративными материалами в цвет флага страны.
Версия «Звезда» получила корпус из ювелирного сплава с покрытием из 24-каратного золота. На задней крышке устройства выгравирована Спасская башня с красной звездой из эмали.
Последний представитель коллекции, iPhone под названием «Двуглавый орел», получил корпус из титана авиационного класса c деталями из эмали, включающий в себя Герб России, рамки и ленты, покрытые 24-каратным золотом.