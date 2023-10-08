Представлен iPhone с гербом и флагом Российской Федерации

«В Caviar гордятся многовековой российской историей, традициями великой страны и ее независимостью. В честь России мы создали одноименную коллекцию, которая воплощает ее изобилие, красоту и щедрость. Телефоны из этой коллекции станут великолепным подарком тем, кто любят свою страну, кто сделал для нее много полезных и важных дел», — говорится в на сайте компании.