В России резко выросли продажи складных смартфонов
Россияне стали чаще приобретать складные смартфоны. За год продажи таких гаджетов выросли в четыре раза. Об этом рассказали продавцы электроники.
Рост продаж складных гаджетов отметили в «Мегафоне» и Yota. Эксперты считают, что это связано с расширением ассортимента смартфонов. Аппараты становятся надежнее. Покупателей привлекает необычный дизайн девайсов.
За девять месяцев текущего в России продали около 21,5 млн смартфонов. Это на 25% больше, чем в 2022 году. При этом стоимость аппаратов упала на 10%, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».
Пик спроса был зафиксирован в третьем квартале 2023 года. В этот период было продано 8,5 млн смартфонов. Это на 30% больше, чем в первом и втором кварталах. Тогда было продано по 6,5 млн гаджетов.