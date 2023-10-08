В России резко выросли продажи складных смартфонов

Россияне стали чаще приобретать складные смартфоны. За год продажи таких гаджетов выросли в четыре раза. Об этом рассказали продавцы электроники.

«В третьем квартале 2023-го на российском рынке было реализовано 21,4 тысячи складных смартфонов на общую сумму 2,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились почти в четыре раза в штуках и в деньгах», — передают «Известия» сообщение пресс-службы МТС.

Рост продаж складных гаджетов отметили в «Мегафоне» и Yota. Эксперты считают, что это связано с расширением ассортимента смартфонов. Аппараты становятся надежнее. Покупателей привлекает необычный дизайн девайсов.

За девять месяцев текущего в России продали около 21,5 млн смартфонов. Это на 25% больше, чем в 2022 году. При этом стоимость аппаратов упала на 10%, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».