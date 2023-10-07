В России создадут квантовый компьютер на базе 12 сверхпроводящих кубитов
Старший научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев сообщил во время XVIII Всероссийском фестивале "Наука 0+" о том, что российские ученые планируют создать квантовый компьютер на базе 12 сверхпроводящих кубитов, пишет ТАСС.
Это будет первый отечественный квантовый компьютер с использованием 12 сверхпроводящих кубитов. Ученые планируют создать в 2023 году.
"В 2019 году в России был всего один квантовый компьютер на базе двух кубитов. Благодаря дорожной карте квантовых вычислений, курируемой госкорпорацией "Росатом", мы достигли существенного прогресса, теперь у нас есть четыре разные машины на принципиально разных технологиях. В этом году, если сложится все удачно, мы увеличим число кубитов во всех разрабатываемых системах. В их числе - вычислительная машина на базе 12 сверхпроводящих кубитов". Дмитрий Чермошенцев Старший научный сотрудник Российского квантового центра