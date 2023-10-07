Apple задумалась о выпуске микродинамика для одежды

Apple запатентовала новый гаджет, который представляет собой носимый на одежде разговорный динамик. Соответствующий документ появился в реестре патентного бюро США (USPTO).

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Согласно тексту патентной заявки, потенциальное устройство может выполнять роль как динамика, так и микрофона. С его помощью можно слушать музыку и принимать звонки. По сути, микродинамик нужен, чтобы заменить гарнитуру для людей, которые по каким-то причинам не хотят или не могут использовать наушники.

На приложенных к документу чертежах изображен человек, к воротнику футболки которого крепится гаджет Apple. При этом, согласно тексту, потенциально микродинамик можно крепить к одежде на любой части тела. По визуализациям, устройство напоминает iPod Shuffle.

Apple – один из мировых лидеров по количеству патентов. Важно отметить, что не все заявки компании в USPTO воплощаются в реальные устройства.