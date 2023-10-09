Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

Измерения со спутника Copernicus Sentinel-5P показывают, что озоновая дыра над Антарктидой в этом году является одной из самых больших за всю историю наблюдений: она достигла 26 миллионов квадратных километров. Это примерно в три раза больше территории Бразилии, пишет портал The European Space Agency.

Отмечается при этом, что размер озоновой дыры регулярно меняется: с августа по октябрь она увеличивается, достигая к середине октября наибольших размеров. Но при потеплении в южном полушарии истощение озонового слоя замедляется. Все приходит в норму к концу декабря.

Спутник Copernicus Sentinel-5P был запущен пять лет назад, его цель - мониторить состояние атмосферы Земли в рамках соответствующей программы ЕС.

Ученый Антье Иннесс, ведущий наблюдения, рассказал, что оперативная служба мониторинга и прогнозирования озонового слоя показывает, что дыра в 2023 году начала расти очень рано. А уже в сентябре достигла размеров более 26 миллионов квадратных километров, что сделало ее одной из крупнейших озоновых дыр за всю историю наблюдений.

"Почему в этом году озоновая дыра такая большая?" - задаются вопросом ученые.

Существует несколько мнений. Одни утверждают, что размер ее в значительной степени определяется силой ветров, которая обтекает Антарктический материк. А сила ветра - это прямое следствие вращения Земли и разницы температур между полярными и умеренными широтами.