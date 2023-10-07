Intel намекнула на сроки выхода Windows 12

В прошлом месяце финансовый директор Intel Дэвид Зинснер выступил на глобальной технологической конференции Citi. В ходе неё руководитель компании намекнул, что Windows 12 выйдет в 2024 году.

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Журналисты обнаружили его фразу в одном из внутренних документов Intel.

На самом деле мы думаем, что 2024 год получится довольно хорошим для клиентов, особенно из-за обновления Windows.

Слухи вокруг новой версии операционной системы Windows циркулируют в Сети уже достаточно давно. Однако сама Microsoft пока никак на них не реагирует.