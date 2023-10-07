Компоненты iPhone 15 показали под «микроскопом»
Известный сайт iFixit провел детальную разборку стандартного iPhone 15, открыв уникальный микроскопический вид на внутренние компоненты устройства. В отличие от iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 сохранил дизайн, аналогичный своему предшественнику iPhone 14.
В ходе разборки особое внимание уделялось различным компонентам, что позволяет рассмотреть корпус, клей, дисплей и другие элементы iPhone крупным планом. Хотя разборка iPhone 15 не содержит каких-либо революционных открытий, она позволяет заглянуть во внутреннее устройство устройства, что делает ее интересным для любителей техники.
Ранее российский бренд Caviar представил специальные версии iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, получившие название «Машина времени». Стартовая цена этих роскошных смартфонов составляет 7 185 000 руб за iPhone 15 Pro со 128 ГБ флэш-памяти, а сами они заключены в корпус из чистого 24-каратного золота и материалами из разных эпох.