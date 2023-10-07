Всех сотрудников Slack заставили неделю проходить онлайн-курсы

Начиная со следующей недели, сотрудники Slack переключат свое внимание с работы на платформу онлайн-обучения Trailhead компании Salesforce в рамках общекорпоративной инициативы. Цель акции - достичь уровня «Рейнджер» в Trailhead, что обычно предполагает около 40 часов обучения.

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Salesforce предлагает Trailhead другим компаниям в качестве способа повышения квалификации сотрудников. Генеральный директор Slack Лидиан Джонс (Lidiane Jones) в своем сообщении отметил, что «неделя рейнджеров» крайне важна для того, чтобы все сотрудники достигли максимального уровня в этом году, несмотря на то, что это может нарушить планы компании.