Lenovo решила занять рынок ПК на базе Android, начиная с моноблока с Core i9

Lenovo совместно с компанией Esper представила переосмысление ThinkCentre M70a, который будет представлять из себя моноблок под управлением Android. В отличие от распространенного использования Android в портативных устройствах, Lenovo использует другой подход, применяя его в настольном формате.

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ThinkCentre M70a оснащен 21-дюймовым сенсорным дисплеем и предлагает ряд процессоров Intel Core 12-го поколения, от Core i3 до Core i9, по цене от 889 до более чем 1250 долларов. Такое сочетание Android на Core i9 с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe емкостью 512 ГБ обеспечит универсальную вычислительную платформу. Lenovo нацелена на такие отрасли, как розничная торговля, гостиничный бизнес и здравоохранение, где очень важна индивидуальная среда.