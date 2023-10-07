Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия

Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия, сообщает РИА Новости.

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По мнению некоторых исследователей, около 80 млн лет назад гигантский суперматерик Гондвана раскололся на Антарктиду, Австралию и Зеландию.

«Основываясь на большом объеме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью 5 млн квадратных километров», — говорится в статье GSA Today.

В настоящее время Зеландия на 94% погружена под воду, утверждают ученые, на протяжении многих лет изучавшие морские плато, окружавшие Новую Зеландию, часть осколка древней Гондваны.

Благодаря изысканиям специалистов, можно считать Зеландию самым молодым континентом планеты. По данным новозеландского ученого Ника Мортимера и его коллеги Хамиша Кэмпбелла, авторов книги «Зеландия: мы открыли континент», около 100 млн лет назад объединенные Австралия и Антарктида отделились, Зеландия еще соединялась с западной Антарктидой. Разделялись они два десятка миллионов лет, что привело к сильному истончению основания континента и его затоплению.