Apple отключил российскую версию официального сайта

Apple скрыла из доступа российскую версию официального сайта. Пользователям больше не доступна информация о продуктах компании и технических характеристиках на русском языке.

Теперь при попытке открыть русскоязычный ресурс пользователей перенаправляют на страницу со справочными материалами. Это единственный раздел на русском языке, который остался доступен.

Apple перестала обновлять российскую и белорусскую версии веб-сайта в начале марта 2022 года, вместе с заявлением о приостановке официальных продаж устройств в России. В то же время весь российский офис Apple был релоцирован в Дубаи.

Однако до последнего времени можно было изучать страницы продуктов, актуальные на момент приостановки деятельности - например, линейки iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

Напомним, что ранее сеть магазинов re:Store объявила о ребрендинге и отказе от концепции Apple premium reseller, сосредоточившихся на продукции широкого круга производителей.