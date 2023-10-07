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Apple отключил российскую версию официального сайта

Apple скрыла из доступа российскую версию официального сайта. Пользователям больше не доступна информация о продуктах компании и технических характеристиках на русском языке.

Apple отключил российскую версию официального сайта
© globallookpress.com

Теперь при попытке открыть русскоязычный ресурс пользователей перенаправляют на страницу со справочными материалами. Это единственный раздел на русском языке, который остался доступен.

Apple перестала обновлять российскую и белорусскую версии веб-сайта в начале марта 2022 года, вместе с заявлением о приостановке официальных продаж устройств в России. В то же время весь российский офис Apple был релоцирован в Дубаи.

Однако до последнего времени можно было изучать страницы продуктов, актуальные на момент приостановки деятельности - например, линейки iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

Напомним, что ранее сеть магазинов re:Store объявила о ребрендинге и отказе от концепции Apple premium reseller, сосредоточившихся на продукции широкого круга производителей.

Сегодня техника Apple продается в России в розничных сетях, например МТС, Мегафон и МВидео-Эльдорадо и в специализированной онлайн-рознице, например интернет-магазине BigGeek. Покупатели получают гарантию от компаний-продавцов. Продажи устройств линейки iPhone 15, представленной в сентябре, начались в России на 1-2 дня позже первой волны запуска по по всему миру.

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