Российские ученые нашли новый способ создания молекул

Учёные из России разработали новую технологию синтеза молекул

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Группа учёных из Уральского федерального университета разработала новый метод окисления органических соединений. Этот метод позволяет придавать молекулам разнообразные полезные свойства, такие как противовирусные, противоопухолевые, антиоксидантные и флуоресцентные. Важно отметить, что эта технология легко масштабируется, селективна и требует минимальных затрат. Исследование было поддержано Российским научным фондом.

Суть метода заключается во введении в органические соединения гидроксильной группы, что редко используется в органическом синтезе. Гидроксильная группа придаёт молекулам разнообразные полезные свойства, такие как противовирусная активность и защита от солнечных лучей. Учёные также подчёркивают, что этот метод позволяет проводить существенные изменения в структуре молекул, что может привести к созданию новых веществ с высокой противовирусной активностью.