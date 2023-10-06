Заместитель главного инженера Заполярного филиала компании «Норникель» Антон Прямицкий в беседе с ТАСС во время медиафорума "Енисей РФ" рассказал, что «Норникель» внедрит систему мониторинга вечной мерзлоты в свои гидротехнические сооружения к середине 2025 года.

© Ferra.ru

"Оснастили все опасные производственные объекты НТЭК датчиками. Сейчас в стадии реализации оснащение наших гидротехнических сооружений, то есть хвостохранилищ. Мы должны закончить работы к середине 2025 года". Антон Прямицкий Заместитель главного инженера Заполярного филиала компании «Норникель»

Антон Прямицкий сообщил, что в создании системы компания вложила 2 миллиарда рублей, а также в дальнейшем программу будут совершенствовать и расширять.