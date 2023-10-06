Российские ученые удешевили клонирование растений

Учёные из России снизили стоимость клонирования растений

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Учёные в Ставрополье улучшили метод клонирования растений, делая его более доступным и эффективным. Согласно пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета, они изменели питательную среду, которая снизила стоимость процесса в почти 12 раз и ускорила рост растений. В результате этих изменений, объем растительного материала увеличился, а высота растений достигла 30 мм, а количество корней увеличилось на 50-80%, в зависимости от сорта.

Учёные модифицировали химический состав питательной среды для метода in vitro, который позволяет выращивать растения без вирусов в лабораторных условиях. Ранее для этого использовали неорганические соли, но теперь они заменили их на хелатные формы, что значительно улучшило процесс.