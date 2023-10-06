В США запустили прототипы спутников Amazon

"Мы провели масштабные испытания в нашей лаборатории и в высшей степени уверены в конструкции нашего спутника, но замены испытаниям на орбите нет. Amazon впервые выводит спутники в космос, мы многое извлечем из этого, независимо от того, как пройдет миссия", - заявил вице-президент по технологиям проекта Project Kuiper Раджив Бадьял накануне запуска.