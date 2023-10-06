Археологи нашли в Болгарии 700-летнюю монету с изображением Иисуса
При этом, как утверждает пресс-служба Бургасского музея, с обратной стороны монеты нанесено изображение сербского короля Стефана Уроша II Милутина.
Отмечают, что монета является копией пенни-матапанов, которые чеканили в Венеции. Они были самой устойчивой валютой на Балканах того времени благодаря весу и качеству серебра.
О короле Стафане Уроше II Милутине известно, что при нем территория Сербии разрослась за счет земель Болгарии.
За свои заслуги правитель был причислен к лику святых.