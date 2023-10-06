ИИ научили определять спелость арбуза по звуку

В App Store появилось приложение Melon Aid, в котором искусственный интеллект определяет спелость арбуза по звуку. Для этого пользователям нужно постучать телефоном по плоду.

«Melon Aid использует искусственный интеллект для анализа вибрационной реакции и звука при постукивании по арбузу, чтобы точно определить его спелость», — говорится в описании к приложению.

Разработчик заверяет, что приложение можно использовать не только в супермаркетах, но и на шумных рынках или улице. Кроме того оно сработает даже если на телефоне стоит толстый чехол.

Чтобы определить спелость арбуза пользователям необходимо постучать телефоном по плоду. Варианты результатов — от недозрелого до испорченного.

Отзывы на Melon Aid противоречивые: одни утверждают, что оно работает, другие — наоборот.