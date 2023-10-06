Классическая музыка синхронизирует сердцебиение и потоотделение у аудитории

Ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что при прослушивании классической музыки у людей синхронизируются сердцебиение и потоотделение. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 132 человека. Ученые наблюдали за ними во время прослушивания классической музыки в исполнении струнного квинтета в период пандемии COVID-19 с помощью датчиков и потолочных камер в зале. Всего было проведено три концерта, на которых исполнялись произведения Людвига ванн Бетховена, Бретта Дина и Иоганнеса Брамса соответственно.

Результаты исследования выявили, что во время прослушивания классической музыки у слушателей синхронизировались частота сердечных сокращений, скорость дыхания и потоотделение. Наибольшие показатели наблюдались при прослушивании Брамса, наименьшие — Бетховена.