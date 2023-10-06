Когда-нибудь, когда произойдут землетрясения, пожары и наводнения, первыми, кто отреагирует, станут стаи роботизированных собак-спасателей. Эти четвероногие, работающие на батарейках, используют компьютерное зрение, чтобы оценивать препятствия, и ловко преодолеть их. Для достижения этой благородной цели исследователи искусственного интеллекта из Стэнфордского университета и Шанхайского института Ци Чжи разработали новый алгоритм компьютерного зрения.

«Автономность и диапазон сложных навыков, которым научился наш четвероногий робот, весьма впечатляют. И мы создали его, используя недорогих, готовых роботов», — сказала Челси Финн, доцент кафедры информатики и старший автор исследования.

Ключевым достижением, по словам авторов, является то, что их робот-собака является автономным.

«Мы используем изображения с камеры глубины, установленной на роботе, машинное обучение для обработки всех этих входных данных и перемещения ног, чтобы преодолевать, под и обходить препятствия», — сказал Зипэн Фу первый автор исследования из Шанхайского института Ци Чжи.

Чтобы добиться успеха, они сначала синтезировали и отточили алгоритм с помощью компьютерной модели, а затем перенесли его на двух реальных собак-роботов. Затем, в процессе, называемом обучением с подкреплением, роботы пытались двигаться вперед любым удобным для них способом и получали вознаграждение в зависимости от того, насколько хорошо они справились. Именно так алгоритм в конечном итоге узнает, как лучше всего подойти к новой задаче.

«Мы основывались в основном на том, насколько далеко вперед движется робот, и на количестве усилий, которые он приложил для этого», — сказала Финн.