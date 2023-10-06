Россияне стали больше доверять голосовым помощникам

Пресс-служба «МегаФона» сообщила об значительном увеличении числа абонентов, которые подключают виртуального помощника Ева. За год их количество возросло в 55 раз, уточнили в компании.

© МегаФон

Цифровой секретарь позволяет не тратить время на навязчивые звонки. Опция определяет спамеров и мошенников, маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона. Кроме того, он способен отвечать на звонки, уточнять у звонящего причину обращения и когда можно перезвонить, подчеркивает компания.

Также пресс-служба указала на рост в России количества нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян. По данным «МегаФона», с начала года увеличение спам-трафика составило 35%. Компания отмечает, что мошенники постоянно меняют номера для обзвона: 37% пытающихся звонить абонентам спам-номеров проявляют активность в течение максимум двух часов.

Виртуальный помощник Ева от «МегаФона»

Пресс-служба также обращает внимание на то, что услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).