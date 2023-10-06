Россияне стали больше доверять голосовым помощникам
Пресс-служба «МегаФона» сообщила об значительном увеличении числа абонентов, которые подключают виртуального помощника Ева. За год их количество возросло в 55 раз, уточнили в компании.
Цифровой секретарь позволяет не тратить время на навязчивые звонки. Опция определяет спамеров и мошенников, маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона. Кроме того, он способен отвечать на звонки, уточнять у звонящего причину обращения и когда можно перезвонить, подчеркивает компания.
Также пресс-служба указала на рост в России количества нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян. По данным «МегаФона», с начала года увеличение спам-трафика составило 35%. Компания отмечает, что мошенники постоянно меняют номера для обзвона: 37% пытающихся звонить абонентам спам-номеров проявляют активность в течение максимум двух часов.
Виртуальный помощник Ева от «МегаФона»
Пресс-служба также обращает внимание на то, что услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).
По словам коммерческого директора компании Павла Тулубьева, МегаФон - первый из операторов большой четверки, кто предложил услуги виртуального помощника своим клиентам. «За всё время своей работы, отвечая на звонки, Ева сэкономила нашим абонентам 416 тысяч часов личного времени, что равно 50 годам жизни», - отметил он.