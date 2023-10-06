Иммиграционная и таможенная службы США незаконно следили за геолокацией людей

В отчете надзорного органа Министерства внутренней безопасности США (DHS) говорится о том, что государственные органы США, включая Иммиграционную и таможенную службу, Таможенную и пограничную службу и Секретную службу, незаконно использовали данные о местоположении, полученные из приложений для смартфонов.

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Агентства приобретали эти данные у коммерческих поставщиков в обход требования Четвертой поправки об ордере, что вызвало обеспокоенность по поводу нарушения неприкосновенности частной жизни.

Автором отчета является Джозеф В. Куффари, генеральный инспектор DHS. В нем освещаются случаи, когда ведомства не только нарушали политику конфиденциальности, но и не обеспечивали должного надзора за законным и этичным использованием данных о местоположении.