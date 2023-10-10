Плагиат теоремы Пифагора: действительно ли Пифагор украл свою теорему?

Теорема Пифагора — одна из самых известных математических теорем, столп евклидовой геометрии… Правда, возможно, она принадлежит совсем не древнегреческому философу. По крайней мере, на это намекают таблички из древнего Вавилона: есть вероятность, что теорема существовала еще за тысячу лет до рождения философа. Портал The Science Times рассказал, можно ли считать этот случай старейшим плагиатом в истории.

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По легенде, Пифагор вывел свою теорему, когда увидел треугольную мозаику, сложенную из квадратной плитки в зале дворца. Он понял, что площади прямоугольных треугольников на двух коротких сторонах были равны площади треугольника на длинной стороне — гипотенузе. Из этой интуитивной догадки он сделал вывод, что подобный принцип можно применить ко всем прямоугольным треугольникам — и позже привел формальное доказательство.

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Математик Брюс Ратнер, доктор математической статистики и вероятности из Ратгерского университета, провел исследование, которое ставит под сомнение авторство теоремы. Работа Ратнера была опубликована еще в 2009 году, однако недавно вновь привлекла внимание общественности. Его труд затрагивает глиняную табличку под названием YBC 7289 — она датируется 1800-1600 годами до нашей эры. Если верить историческому артефакту, вавилонские математики знали теорему Пифагора более чем за 1 000 лет до рождения самого Пифагора.

Ратнер расшифровал записи, сохранившиеся на YBC 7289: а именно, математическое уравнение, зашифрованное в шестидесятеричной системе счисления. Оно показывает, что древние вавилоняне понимали взаимоотношения между диагональю и стороной квадрата — этот концепт не так далек от теоремы Пифагора. Работа математика утверждает, что ученые древнего Вавилона, вероятно, знали теорему, или как минимум ее особый случай, затрагивающий диагональ квадрата.