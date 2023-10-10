Плагиат теоремы Пифагора: действительно ли Пифагор украл свою теорему?
Теорема Пифагора — одна из самых известных математических теорем, столп евклидовой геометрии… Правда, возможно, она принадлежит совсем не древнегреческому философу. По крайней мере, на это намекают таблички из древнего Вавилона: есть вероятность, что теорема существовала еще за тысячу лет до рождения философа. Портал The Science Times рассказал, можно ли считать этот случай старейшим плагиатом в истории.
По легенде, Пифагор вывел свою теорему, когда увидел треугольную мозаику, сложенную из квадратной плитки в зале дворца. Он понял, что площади прямоугольных треугольников на двух коротких сторонах были равны площади треугольника на длинной стороне — гипотенузе. Из этой интуитивной догадки он сделал вывод, что подобный принцип можно применить ко всем прямоугольным треугольникам — и позже привел формальное доказательство.
Математик Брюс Ратнер, доктор математической статистики и вероятности из Ратгерского университета, провел исследование, которое ставит под сомнение авторство теоремы. Работа Ратнера была опубликована еще в 2009 году, однако недавно вновь привлекла внимание общественности. Его труд затрагивает глиняную табличку под названием YBC 7289 — она датируется 1800-1600 годами до нашей эры. Если верить историческому артефакту, вавилонские математики знали теорему Пифагора более чем за 1 000 лет до рождения самого Пифагора.
Ратнер расшифровал записи, сохранившиеся на YBC 7289: а именно, математическое уравнение, зашифрованное в шестидесятеричной системе счисления. Оно показывает, что древние вавилоняне понимали взаимоотношения между диагональю и стороной квадрата — этот концепт не так далек от теоремы Пифагора. Работа математика утверждает, что ученые древнего Вавилона, вероятно, знали теорему, или как минимум ее особый случай, затрагивающий диагональ квадрата.
Наконец, Ратнер также утверждает, что знания Пифагора передавались орально из поколения в поколении, благодаря чему древнегреческий философ и вошел в историю как автор теоремы. Однако анализ YBC 7289 ставит это под сомнение — как и место теоремы Пифагора в истории математики.