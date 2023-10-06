Найдены первые в истории следы «ужасных птиц»

Палеонтологи впервые идентифицировали следы древних, ныне вымерших хищных пернатых. Их научной название – фороракосовые (Phorusrhacidae), то также их называют «ужасными птицами».

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Фороракосовые отличались очень крупными размерами: до двух метров в высоту и до 70 кг веса. Они были главными хищниками кайнозойской эры в Южной Америке, также встречались в Северной Америке и Африке.

Семейство Phorusrhacidae насчитывало почти 20 видов. Фороракосовые не умели летать, и их крылья превратились в рудименты. Однако они развили сильные задние конечности и прекрасно бегали, а также наносили добыче сильные удары клювом.

Ранее ученые могли исследовать «ужасных птиц» только по сохранившимся окаменелостям. Но недавно на атлантическом побережье Аргентины были найдены первые в истории отпечатки ног фороракосовых.

Палеонтологи предположили, что они принадлежали птице среднего или крупного размера. Вероятно, она принадлежала к роду Месембриорнисов (Mesembriornithinae).

Следы датировали 8 миллионами лет назад. По мнению исследователей, их обладатель был представителем ранее неизвестного вида. Ему присвоили название Rionegrina pozosaladensis (в честь формации Рио-Негро, где была сделана находка).

Масса тела птицы составляла около 55 кг, высота в бедрах – 0,81 см. Она двигалась со скоростью примерно 2,74 м/с (9,8 км/час).

Ученые подчеркнули, что строение стопы птицы было адаптировано для быстрого передвижения и охоты: IV палец способствовал стабилизации тела во время бега, а на II пальце присутствовал большой изогнутый коготь с прилегающей плюснефаланговой подушечкой – она помогала хватать и прижимать добычу, сообщает Scientific Reports.