Ученые обнаружили необычайно энергичные мертвые звезды

Исследователи из обсерватории HESS в Намибии обнаружили самые энергичные гамма-лучи, когда-либо испускавшиеся мертвыми звездами, которые называют пульсарами. Как сообщает портал Phys.org, энергия этих гамма-лучей достигала 20 тераэлектронвольт - это примерно в десять триллионов раз превышает энергию видимого света.

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Пульсары - это останки звезд, которые ранее взорвались в качестве сверхновых. После таких взрывов остаются небольшие мертвые звезды диаметром всего до 20 километров, вращающиеся чрезвычайно быстро и обладающие огромным магнитным полем.

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«Эти мертвые звезды почти полностью состоят из нейтронов и невероятно плотны: у чайной ложки их материала масса более пяти миллиардов тонн, это примерно в 900 раз больше массы Великой пирамиды в Гизе», - рассказала Эмма де Онья Вильгельми, соавтор исследования и сотрудница Немецкого электронного синхротрона DESY.

Автор Phys.org сравнил пульсары с космическими маяками, так как они испускают вращающиеся электромагнитные лучи. Если такой луч проходит через Солнечную систему, на Земле фиксируют вспышки радиации, случающиеся через равные промежутки времени. Эти вспышки можно искать в разных энергетических диапазонах электромагнитного спектра.

По мнению ученых, источником вспышек являются быстрые электроны, которые рождаются и ускоряются в магнитосфере пульсара.

Пульсар Вела, расположенный в созвездии Парусов, - самый яркий пульсар в нескольких диапазонах. Наблюдения с помощью HESS позволили обнаружить новую составляющую излучения Велы с еще более высокими энергиями, достигающими десятков тераэлектронвольт.

«Они примерно в 200 раз более сильные, чем все излучение, когда-либо ранее распространявшееся этим объектом», - заявил соавтор исследования Кристо Вентер из Северо-Западного университета ЮАР.

Араче Джаннати-Атаи из Лаборатории астрочастиц и космологии во Франции заявил, что это открытие бросает вызов знаниям человечества о пульсарах.

«Классическая схема, согласно которой частицы ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля внутри или немного за пределами магнитосферы, не может в достаточной степени объяснить наши наблюдения», - заявил ученый.