В Китае запустили первую подвесную монорельсовую дорогу

В китайском городе Ухань ввели в эксплуатацию первую в стране линию подвесного поезда на магнитной подушке. Об этом сообщает 24Gadget.ru.

Примечательно, что работа надземного поезда осуществляется в полностью автоматическом режиме без водителя. Пассажиры могут во время поездок любоваться удивительными пейзажами.

Линия получила название «Туристическая линия воздушной железной дороги Ухань». Ее построили в высокотехнологичной зоне города. Линия соединяет Национальный лесной парк «Девять пиков» и парк археологических раскопок с гробницами. Протяженность пути - 10,5 километра. Всего на линии есть шесть станций.

Максимальная скорость поездов составляет 60 км/ч. Они могут перевозить до 220 пассажиров каждый.

Поезда полностью автоматизированы и имеют большие окна и прозрачный пол, через которые пассажирам открывается панорамный вид на окрестности.

Проект оценивается в 2,5 миллиарда юаней, или примерно в 341 миллион долларов США.