В Московском планетарии рассказали, когда наблюдать звездопад Дракониды

Москвичей предупредили о звездопаде Дракониды
Наибольшие проявления звездопада Дракониды в Москве можно будет наблюдать ближе к рассвету понедельника, 9 октября. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Дракониды - это метеорный поток, который проявляется в виде звездопада из частиц пыли и метеороидов, оставленных кометой 21P/Джакобини - Циннера. Дракониды получили свое название в честь созвездия Дракона, в котором находится радиант этого потока.
Дракониды можно наблюдать в начале октября. Интенсивность этого звездопада варьируется от года к году, случаются всплески от 20 до 500 метеоров в час.
Для наблюдения за звездопадом необходимо ясное небо и минимальное световое загрязнение.
Если погода в Москве будет ясной, вечером 8-10 октября можно будет заметить первые «падающие звезды» - метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от «головы» созвездия Дракона, рассказали в планетарии. Дракон для наблюдателя в средней полосе России расположен в северо-западной части ночного неба.
«В 2023 году Дракониды достигнут пика активности 9 октября 2023 года около 10:00 утра по московскому времени, поэтому наибольшие проявления звездопада ожидаются ближе к рассвету 9 октября», - подчеркнули астрономы.