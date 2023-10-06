В Московском планетарии рассказали, когда наблюдать звездопад Дракониды

Наибольшие проявления звездопада Дракониды в Москве можно будет наблюдать ближе к рассвету понедельника, 9 октября. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

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Дракониды - это метеорный поток, который проявляется в виде звездопада из частиц пыли и метеороидов, оставленных кометой 21P/Джакобини - Циннера. Дракониды получили свое название в честь созвездия Дракона, в котором находится радиант этого потока.

Дракониды можно наблюдать в начале октября. Интенсивность этого звездопада варьируется от года к году, случаются всплески от 20 до 500 метеоров в час.

Для наблюдения за звездопадом необходимо ясное небо и минимальное световое загрязнение.

Если погода в Москве будет ясной, вечером 8-10 октября можно будет заметить первые «падающие звезды» - метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от «головы» созвездия Дракона, рассказали в планетарии. Дракон для наблюдателя в средней полосе России расположен в северо-западной части ночного неба.