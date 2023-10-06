Displace представила «по-настоящему беспроводной» телевизор

На выставке CES 2023 стартап Displace представил «по-настоящему беспроводной» телевизор с уникальной изюминкой. Этот телевизор стоимостью $3000 оснащен сменными батареями и вакуумной системой всасывания для крепления к стене.

Но больше его отличает встроенная технология «самоопускающегося шасси», предназначенная для опускания устройства, когда у телевизора разряжаются батареи или нарушается целостность стены.

Displace TV оснащен датчиками, которые постоянно контролируют уровень заряда батареи, давление в вакуумной системе всасывания, состояние поверхности стены и утечки в вакуумном насосе. В случае обнаружения каких-либо проблем запускается процесс самоопускания, и устройство плавно опускается с высоты до 3 метров. Во время спуска телевизор издает звуковые и световые сигналы, чтобы предупредить всех вокруг.