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Displace представила «по-настоящему беспроводной» телевизор с вакуумным крепежом

На выставке CES 2023 стартап Displace представил «по-настоящему беспроводной» телевизор с уникальной изюминкой. Этот телевизор стоимостью $3000 оснащен сменными батареями и вакуумной системой всасывания для крепления к стене.

Displace представила «по-настоящему беспроводной» телевизор
© Ferra.ru

Но больше его отличает встроенная технология «самоопускающегося шасси», предназначенная для опускания устройства, когда у телевизора разряжаются батареи или нарушается целостность стены.

Displace

Displace TV оснащен датчиками, которые постоянно контролируют уровень заряда батареи, давление в вакуумной системе всасывания, состояние поверхности стены и утечки в вакуумном насосе. В случае обнаружения каких-либо проблем запускается процесс самоопускания, и устройство плавно опускается с высоты до 3 метров. Во время спуска телевизор издает звуковые и световые сигналы, чтобы предупредить всех вокруг.

Инновационная технология Displace обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства для настенных телевизоров.

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