«Хаббл» запечатлел редкую радиогалактику со светящимся «сердцем»

Космический телескоп «Хаббл» заснял редкую радиогалактику NGC 612, расположенную в созвездии Скульптора в 400 млн световых лет от нашей планеты. Несмотря на огромное расстояние, галактику можно разглядеть на ночном небе с Земли, сообщается на сайте космического агентства.

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По словам астрономов, NGC 612 — активная галактика со сверхмассивной черной дырой в центральной области, которое создает невероятно интенсивное свечение за счет извержения струй газа на околосветовой скорости. Благодаря этому сияние галактического «сердца» затмевает совокупный свет всех находящихся в галактике звезд.

Светящееся ядро NGC 612 окружено обширной зоной оранжевого и темно-красного цвета, называемой галактическим диском. Этот диск состоит из пыли и холодного газообразного водорода. В нем идет медленный процесс рождения новых звезд. Уже существующие в галактике светила довольно молоды — их возраст составляет от 40 млн до 100 млн лет.