Cоздатели ChatGPT думают о создании собственных чипов

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, рассматривает вопрос создания собственных чипов для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в компании обсуждают производство собственных чипов, более тесное сотрудничество с нынешним поставщиком Nvidia Corp., а также привлечение других поставщиков. Указывается, что компания изучает вопрос, чтобы решить проблему нехватки дорогих чипов, подходящих для запуска приложений ИИ.