Появление криптокошелька в Telegram назвали «главным событием месяца»
На фоне ажиотажа вокруг криптовалют аналитики сервиса Binance Research опубликовали отчёт за прошедший месяц, в котором коснулись основных тенденций. В частности, «главным событием месяца» названа интеграция криптовалюты TON в мессенджер Telegram.
Отмечается заметный рост монет TON и TRON — на более чем 20% и 15% за месяц соответственно. В частности, это обусловлено сотрудничеством компании TON Foundation с Telegram.
«Учитывая внушительную базу пользователей Telegram в 800 млн человек, это партнёрство разжигает пламя потенциального массового принятия криптовалют, стимулируя спекуляции и ожидания общественности», — подчеркнули в отчёте аналитики Binance Research.
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