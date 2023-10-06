Появление криптокошелька в Telegram назвали «главным событием месяца»

На фоне ажиотажа вокруг криптовалют аналитики сервиса Binance Research опубликовали отчёт за прошедший месяц, в котором коснулись основных тенденций. В частности, «главным событием месяца» названа интеграция криптовалюты TON в мессенджер Telegram.

Отмечается заметный рост монет TON и TRON — на более чем 20% и 15% за месяц соответственно. В частности, это обусловлено сотрудничеством компании TON Foundation с Telegram.