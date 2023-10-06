В России обнаружили череп гигантского бизона и бивни мамонта

На угольном карьере в Якутии обнаружили череп древнего гигантского бизона и бивни мамонта. Фотографии публикует Telegram-канал Shot.

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Останки животных были найдены рабочими на Эльгинском угольном месторождении. Во время работ они раскопали два бивня, кость ноги и череп с рогами.

Рабочие сфотографировались с выкопанными костями и передали их руководству, находки планируют показать палеонтологам.

Telegram-канал Shot

Telegram-канал Shot