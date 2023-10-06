Samsung анонсировала процессор Exynos 2400

На мероприятии System LSI Tech Day 2023 компания Samsung рассказала о предстоящей однокристальной системе Exynos 2400. Реальных характеристик производитель не открыл, а вместо этого больше сосредоточился на своём графическом процессоре Xclipse 940 на базе архитектуры RDNA3.

© MobiDevices

Корейский производитель утверждает, что новый графический процессор, который входит в состав Exynos 2400, обеспечивает новый уровень визуальных эффектов с поддержкой трассировки лучей. Прирост производительности GPU разглашать не стали, но в бенчмарке Sacred Path Vulkan 1.3 чип Xclipse 940 опередил Adreno 740 из Snapdragon 8 Gen 2 всего на 6%.

По утверждению производителя, Samsung Exynos 2400, по сравнению с Exynos 2200, может обеспечить 70% улучшение производительности вычислений и увеличение производительности чипа для машинного обучения и искусственного интеллекта в 14,7 раз. Реальное применение этого ещё предстоит увидеть.

Samsung Exynos 2400 также получил поддержку технологии Zoom Anyplace для 200-Мп камер ISOCELL. Уже из названия понятно, что она предлагает новые алгоритмы масштабирования, которые в полной мере раскроются при съёмке движущихся объектов с приближением до 4х.