Samsung анонсировала процессор Exynos 2400 – на AMD RDNA3 и на 70% быстрее Exynos 2200
На мероприятии System LSI Tech Day 2023 компания Samsung рассказала о предстоящей однокристальной системе Exynos 2400. Реальных характеристик производитель не открыл, а вместо этого больше сосредоточился на своём графическом процессоре Xclipse 940 на базе архитектуры RDNA3.
Корейский производитель утверждает, что новый графический процессор, который входит в состав Exynos 2400, обеспечивает новый уровень визуальных эффектов с поддержкой трассировки лучей. Прирост производительности GPU разглашать не стали, но в бенчмарке Sacred Path Vulkan 1.3 чип Xclipse 940 опередил Adreno 740 из Snapdragon 8 Gen 2 всего на 6%.
По утверждению производителя, Samsung Exynos 2400, по сравнению с Exynos 2200, может обеспечить 70% улучшение производительности вычислений и увеличение производительности чипа для машинного обучения и искусственного интеллекта в 14,7 раз. Реальное применение этого ещё предстоит увидеть.
Samsung Exynos 2400 также получил поддержку технологии Zoom Anyplace для 200-Мп камер ISOCELL. Уже из названия понятно, что она предлагает новые алгоритмы масштабирования, которые в полной мере раскроются при съёмке движущихся объектов с приближением до 4х.
Предположительно, Exynos 2400 должен дебютировать вместе с серией Galaxy S24 в следующем году. Однако он может быть ограничен Galaxy S24 и Galaxy S24+, а в Galaxy S24 Ultra будет использоваться Snapdragon 8 Gen 3. Будет ли Samsung продавать новый чипсет другим производителям – пока неизвестно.