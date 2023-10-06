Новым iPhone предрекли быстрый износ

В аккумуляторах новых iPhone 15 используются дешевые компоненты, из-за чего они теряют емкость быстрее предшественников. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер RGcloudS.

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По словам эксперта, смартфоны серии iPhone 14 и 15 начинают деградировать уже после около 600 циклов зарядки, тогда как большинство современных смартфонов используют аккумуляторы, которые теряют изначальную емкость только лишь после 800 циклов заряда.

Кроме того, флагманские китайские смартфоны, такие как Oppo Find X или Realme GT3 и вовсе поставляются с батареей, которая, как заявляют производители, начнет деградировать лишь после 1,6 тыс. циклов заряда. То есть китайские флагманы примерно в 2,6 раза дольше сохраняют заявленную емкость аккумулятора.