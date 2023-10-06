Маск придумал, как заработать на подписках в X

Социальная сеть X (ранее Twitter) планирует реформировать свою модель подписки и увеличить доходность. Об этом заявила генеральный директор компании Линда Яккарино на встрече с кредиторами, сообщает Bloomberg.

Так, в X намерены разделить свою премиальную подписку, которая сейчас стоит $8, на три уровня: Basic, Standard и Plus. В первом тарифе наличие подписки никак не повлияет на количество рекламы, во втором ее показ будет сокращен в два раза, а самый дорогой вариант полностью исключит показ рекламы из ленты пользователя.

Яккарино утверждает, что деление подписки поможет компании выйти на безубыточность ко второй половине 2024 года. Она отметила, что X уже получает прибыль без учета затрат на обслуживание долга, который составляет $13 млрд.

Новость о трех уровнях подписки была подтверждена одним из пользователей X, который нашел упоминание о них в коде приложения для iPhone. Это свидетельствует о том, что X уже готовится к скорому запуску новой модели подписки.