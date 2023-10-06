Стабильная One UI 6.0 может появиться к концу октября

Samsung уже не первый месяц подаёт пример, как долго нужно поддерживать смартфоны, которые выпущены на рынок, а также насколько оперативно это можно делать. Вот и фирменную оболочку One UI 6.0 ждём почти на днях.

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Мы уже неоднократно писали, что прошивка для некоторых из устройств бренда активно тестируется и пока находится в статусе беты. Теперь похоже, что ждать финального релиза осталось совсем недолго. По крайней мере так говорят инсайдеры, которые часто приносят новости, оказывающиеся верными.

Точной даты не называют, но сообщают, что стабильная версия One UI 6.0 может появиться к концу текущего месяца. Так считает известный инсайдер Ice Univerce.

Корейский бренд бренд может выпустить прошивку со своей фирменной оболочкой вскоре после релиза Android 14, который только состоялся. В итоге делает это быстро, но не торопится чрезмерно, чтобы отполировать конченый продукт и отдать его публике без каких-то влияющих на работу багов, как это часто случается.

Оболочка интересна и любима многими и значительно преображает внешний вид системы под свой уникальный стиль. В том числе за свои возможности кастомизации. Чуть ранее мы публиковали материал, где сравнивались виджеты часов из One UI, HarmonyOS и стоковый от Google.

Напомним, что изменение мажорное, потому в нём будет множество изменений, заметных даже «казуальному» пользователю. Ранее уже стало известно, что в некоторых случаях One UI 6.0 работает значительно быстрее, чем более старые версии.