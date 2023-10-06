Найдены древнейшие в Северной Америке следы человека

Ученые идентифицировали самые древние человеческие следы на территории Северной Америки. Они сохранились в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

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Датирование отпечатков заняло несколько лет. По первоначальным данным, их возраст составлял 21-23 тысячу лет. Этот результат был основан на радиоуглеродном анализе семян руппии (Ruppia cirrhosa), найденных в окаменевшей породе. Но многие эксперты сочли его не вполне достоверным.

Радиоуглерод – радиоактивная форма углерода, или С-14, которая образуется высоко в атмосфере при столкновении космических лучей с азотом. Все растения и животные на Земле подвергаются воздействию радиоуглерода в течение жизни. Поскольку С-14 распадается на стабильный углерод с известной скоростью, по соотношению этих двух элементов ученые могут определить возраст образца.

Однако руппия – водное растение. Вода является резервуаром углерода. Живущие в ней растения поглощают растворенный углерод, который может быть старше углерода, поступающего из атмосферы.

Авторы нового исследования провели новую датировку на основании пыльцы хвойных деревьев. Они выбрали наземный вид, чтобы избежать возможных погрешностей.

Для каждого из трех следов команда Геологической службы США выделила 75 тысяч пыльцевых зерен и провела радиоуглеродное датирование. Кроме того, они проанализировали фрагменты кварца, найденного в отпечатках, чтобы определить, когда они в последний раз находились под солнечным светом.

Результаты показали, что пыльца хвойных деревьев появилась от 22 600 до 23 400 лет назад, а кварц в последний раз видел солнечный свет около 21 500 лет назад. Ученые заключили, что новые данные убедительно подтверждают нахождение древних людей в Северной Америке во время последнего ледникового максимума, сообщает Science.