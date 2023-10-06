Samsung готовит 1-дюймовые сенсоры с разрешением 432 Мп

Samsung готовит HW1 и HW2 – 1-дюймовые сенсоры с разрешением 432 Мп
У Samsung есть собственная линейка датчиков изображения под названием ISOCELL. Компания продолжает разрабатывать новые датчики, отвечающие требованиям развивающегося мира технологий. Согласно новой утечке, корейский производитель готовит новую серию ISOCELL HW с 1-дюймовой матрицей.
Источник сообщил, что ISOCELL HW1 будет иметь оптический формат 1/1,05 дюйма, размер пикселей 0,56 мкм и колоссальное разрешение 432 Мп.
Кроме того, Samsung выпустит ещё один датчик ISOCELL HW2, который будет иметь оптический формат 1/1,07 дюйма и размер пикселя 0,5 мкм с тем же разрешением 432 Мп. Помимо этих подробностей, источник не сообщил ничего об ожидаемых сроках появления данных продуктов для обработки изображений.
Предположительно, массовое производство новых датчиков изображения от Samsung стартует до конца следующего года.