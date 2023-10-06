Samsung готовит 1-дюймовые сенсоры с разрешением 432 Мп

У Samsung есть собственная линейка датчиков изображения под названием ISOCELL. Компания продолжает разрабатывать новые датчики, отвечающие требованиям развивающегося мира технологий. Согласно новой утечке, корейский производитель готовит новую серию ISOCELL HW с 1-дюймовой матрицей.

Кроме того, Samsung выпустит ещё один датчик ISOCELL HW2, который будет иметь оптический формат 1/1,07 дюйма и размер пикселя 0,5 мкм с тем же разрешением 432 Мп. Помимо этих подробностей, источник не сообщил ничего об ожидаемых сроках появления данных продуктов для обработки изображений.