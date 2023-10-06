Google ограничил Samsung в установке поисковиков на своих устройствах

Google мог помешать Samsung добавить новую поисковую систему на свои смартфоны. Как сообщает Reuters, компания могла платить производителям техники за то, чтобы ее поисковик оставался стандартным на выпускаемых устройствах.

© Unsplash

О такой практике рассказал бывший руководитель венчурной компании Samsung Next Патрик Чанг во время выступления в ходе антимонопольного разбирательства, которое ведет Минюст США против Google. Он заявил, что предлагал материнской компании Samsung Electronics расширить работу приложения Branch, которое может выполнять поиск в других приложениях на устройстве. Эта идея встретила сопротивление со стороны руководства.

Отметим, что основатель и бывший гендиректор Branch Metrics Александр Остин в конце сентября рассказывал, что его компании пришлось отказаться от некоторых функций своего программного обеспечения, чтобы избежать жалоб со стороны Google. По его словам, от разработчиков требовали, чтобы Branch осуществлял поиск только в приложениях и никогда не обращался к интернету.

Напомним, что Google обвиняют в выплате 10 млрд долларов ежегодно на основании соглашений о распределении доходов производителям смартфонов, операторам беспроводной связи и другим организациям, которые согласились использовать приложения компании по умолчанию. Это якобы позволило IT-гиганту сохранить доминирующее положение на рынке интернет-поиска.