В Солнечной системе открыли более десятка новых объектов

Астрономы открыли более десятка ранее неизвестных объектов в Солнечной системе. Они отличаются крупными размерами и находятся позади пояса Койпера – области малых тел за орбитой Нептуна.

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Исследование показало, что в Солнечной системе находится гораздо больше вещества, чем считалось. Она также может содержать «второй пояс Койпера», расположенный ближе к границе с межзвездным пространством.

Согласно предыдущим измерениям, Солнечная система простирается примерно на 100 астрономических единиц (одна а.е. – расстояние между Солнцем и Землей) позади Нептуна. За краем Солнечной системы, или гелиопаузой, находится Облако Оорта – «резервуар» комет и астероидов протяженностью около 1000 а.е.

Большинство известных нам крупных космических объектов входит в пояс Койпера, расположенный на расстоянии 30-50 а.е. от Солнца. Среди них: карликовая планета Плутон и астероид Аррокот – самый отдаленный объект, посещенный земным исследовательским зондом.

До сих пор за пределами пояса Койпера было обнаружено очень мало крупных объектов. Но в ходе нового исследования астрономы идентифицировали 12 потенциальных массивных тел на расстоянии около 60 а.е. от Солнца. Провести быстрый анализ данных помог искусственный интеллект.

Свойства тел показали, что на них влияет гравитация какого-то массивного скопления. Возможно, это аналог пояса Койпера, о котором ранее ничего не было известно, сообщает Live Science.