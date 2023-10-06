Ученые обнаружили, что лосось начал нереститься в Арктике

Американские ученые из Университета Аляски в Фэрбанксе подтвердили, что некоторые виды лосося начали нереститься в водоразделе Северного Ледовитого океана. По их словам, этому способствовало глобальное потепление. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

Специалисты обнаружили около 100 особей кеты в реках Анактувук и Иткиллик на севере Аляски. Обе реки впадают в реку Колвилл, которая, в свою очередь, впадает в Северный Ледовитый океан. Все пойманные рыбы либо активно нерестились, либо закончили нерест.

По словам главы научного проекта Питера Уэстли, открытие подтверждает гипотезу, что лосось вытесняется на севере по мере изменения привычной среди обитания из-за климатических изменений. В то же время в Арктике вода стала достаточно теплой для этих видов рыб.

Исследователи отметили, что, как правило, лосось возвращается на нерест в ту же реку, где он появился на свет. Однако существуют отклонения от этой закономерности. Лососевые способны искать новую среду обитания с более подходящими условиями.