У пользователей Apple возникли проблемы с регистрацией новых ID

У Apple возник сбой — пользователи не могут зарегистрировать новую учетную запись Apple ID. Об этом пишет Telegram-канал «Эмулятор техноблогера».

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При регистрации Apple ID и заполнении всех данных сервис выдает ошибку: «В настоящее время невозможно создать учётную запись». Отмечается, что сбой затронул не только Россию, но и другие страны — использование VPN-сервисов и смена региона не влияет на проблему.

Портал Rozetked добавляет, что не смогла исправить ошибку и смена устройства, хотя Apple обычно указывает, что такое предупреждение высвечивается из-за слишком большого количества регистраций Apple ID на один гаджет за год.