Журналисты узнали планы Apple по выпуску нескольких моделей iPad

В ближайшие месяцы компания Apple планирует выпустить сразу несколько фирменных планшетов, включая iPad mini 7 и две новые модели iPad Air. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на источники.

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Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявлял, что Apple работает над новым iPad mini, релиз которого ожидается в конце 2023 или начале 2024 года. Позже эта информация была подтверждена инсайдером ShrimpApplePro. По данным источника 9to5mac, Apple действительно намерена выпустить iPad mini 7 в ближайшем будущем, однако точные сроки пока не называются.

Новый iPad mini сохранит дизайн предшественника, получив новое «железо». Актуальный iPad mini 6, представленный в сентябре 2021 года, оснащен чипом A15 Bionic, который также используется в iPhone 13.

Apple также тестирует базовый iPad под кодовым названием J126b. В прошлом году был представлен iPad 10-го поколения с дизайном iPad Air и портом USB-C, но с чипом A14 Bionic. По всей видимости, новинка получит улучшения по части производительности, сохранив текущий дизайн.

Компания также экспериментирует с двумя новыми версиями iPad Air 6 под кодовыми названиями J507/J508 и J537/J538. Работа сразу над двумя моделями одной линейки может говорить о возможных планах Apple выпустить iPad Air с базовым и увеличенным экранами или стандартную и более производительную версии. Также не исключается, что до релиза может дойти только одна модель.

Кроме того, Apple планирует выпустить флагманский iPad Pro с чипом M3. Версии планшета обозначаются как J717 и J718 для 11-дюймовых моделей с Wi-Fi и поддержкой сотовой связи и J720 и J721 для моделей с большим размером экрана.