Анонсировано создание в России 10 новых суперкомпьютеров

В России в течение семи лет могут разработать десять новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рабочий документ АНО «Цифровая экономика».

H100 является чипом Nvidia последнего поколения 2022 года. Эти чипы содержат по 80 млрд транзисторов, что позволяет обеспечивать производительность в 56–66 терафлопсов. Американские власти ранее решили запретить поставки данных чипов на территории России и Китая.

К настоящему моменту в России разработано несколько мощных суперкомпьютеров. Семь из них вошли в мировой топ 500. В частности, 27-ю строчку в мире по мощности занял суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис», имеющий 1592 узла с Nvidia A100 (чип предыдущего поколения).

По словам специалистов, разработка десяти суперкомпьютеров с общим количеством чипов H100 в 15 000 единиц является заявкой на попадание в топ мирового рейтинга.

Гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов оценил траты на десять машин с 10 000–15 000 GPU в $6 млрд (500 000 млрд рублей).