$99.68+0.22104.79+0.49

Анонсировано создание в России 10 новых суперкомпьютеров

В России в течение семи лет могут разработать десять новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рабочий документ АНО «Цифровая экономика».

Анонсировано создание в России 10 новых суперкомпьютеров
© globallookpress.com

H100 является чипом Nvidia последнего поколения 2022 года. Эти чипы содержат по 80 млрд транзисторов, что позволяет обеспечивать производительность в 56–66 терафлопсов. Американские власти ранее решили запретить поставки данных чипов на территории России и Китая.

К настоящему моменту в России разработано несколько мощных суперкомпьютеров. Семь из них вошли в мировой топ 500. В частности, 27-ю строчку в мире по мощности занял суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис», имеющий 1592 узла с Nvidia A100 (чип предыдущего поколения).

По словам специалистов, разработка десяти суперкомпьютеров с общим количеством чипов H100 в 15 000 единиц является заявкой на попадание в топ мирового рейтинга.

Гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов оценил траты на десять машин с 10 000–15 000 GPU в $6 млрд (500 000 млрд рублей).

Ранее стало известно, что американский разработчик видеокарт Nvidia намерен выпустить самый мощный суперкомпьютер в Израиле. Он позволит разрабатывать генеративные системы искусственного интеллекта. В качестве образца и испытательного стенда для эталонных проектов NVIDIA Spectrum-X Nvidia создает Israel-1.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости