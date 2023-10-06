Врачи назвали топ-5 симптомов нового варианта COVID-19

В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса Pirola. Специалисты продолжают мониторинг за циркуляцией различных вариантов и анализируют, как меняется симптоматика: "COVID-осень 23" действительно протекает не так, как раньше. Британские врачи назвали пять основных симптомов нынешнего варианта коронавирусной инфекции.

Для COVID-19, вызванного доминирующими в настоящее время штаммами, характерно, что болезнь обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие.

А основные симптомы - это:

насморк и заложенность носа;

чихание;

головная боль;

слабость, усталость;

боль/першение в горле.

Таким образом, признаки все более схожи с проявлением типичных "осенних" ОРВИ.

При этом участились и более редкие симптомы:

сыпь;

отечность слизистой рта;

язвы на языке и губах;

покраснение и боль в пальцах рук и ног;

диарея;

охриплость голоса;

конъюнктивит.