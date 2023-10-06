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"Без температуры": Врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19

В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса Pirola. Специалисты продолжают мониторинг за циркуляцией различных вариантов и анализируют, как меняется симптоматика: "COVID-осень 23" действительно протекает не так, как раньше. Британские врачи назвали пять основных симптомов нынешнего варианта коронавирусной инфекции.

Врачи назвали топ-5 симптомов нового варианта COVID-19
© РИА Новости

Для COVID-19, вызванного доминирующими в настоящее время штаммами, характерно, что болезнь обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие.

А основные симптомы - это:

  • насморк и заложенность носа;
  • чихание;
  • головная боль;
  • слабость, усталость;
  • боль/першение в горле.

Таким образом, признаки все более схожи с проявлением типичных "осенних" ОРВИ.

При этом участились и более редкие симптомы:

  • сыпь;
  • отечность слизистой рта;
  • язвы на языке и губах;
  • покраснение и боль в пальцах рук и ног;
  • диарея;
  • охриплость голоса;
  • конъюнктивит.

В России свой эпидемиологический ландшафт, у нас могут доминировать другие штаммы, так что и превалирующие симптомы могут иметь свои особенности.