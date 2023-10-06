"Без температуры": Врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19
В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса Pirola. Специалисты продолжают мониторинг за циркуляцией различных вариантов и анализируют, как меняется симптоматика: "COVID-осень 23" действительно протекает не так, как раньше. Британские врачи назвали пять основных симптомов нынешнего варианта коронавирусной инфекции.
Для COVID-19, вызванного доминирующими в настоящее время штаммами, характерно, что болезнь обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие.
А основные симптомы - это:
- насморк и заложенность носа;
- чихание;
- головная боль;
- слабость, усталость;
- боль/першение в горле.
Таким образом, признаки все более схожи с проявлением типичных "осенних" ОРВИ.
При этом участились и более редкие симптомы:
- сыпь;
- отечность слизистой рта;
- язвы на языке и губах;
- покраснение и боль в пальцах рук и ног;
- диарея;
- охриплость голоса;
- конъюнктивит.
В России свой эпидемиологический ландшафт, у нас могут доминировать другие штаммы, так что и превалирующие симптомы могут иметь свои особенности.